Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YTÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği
(Elektrik-Elektronik Fakültesi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
(Elektrik-Elektronik Fakültesi)
Biyomühendislik
(Kimya-Metalurji Fakültesi)
Biyomühendislik (İngilizce)
(Kimya-Metalurji Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(İnşaat Fakültesi)
Elektrik Mühendisliği
(Elektrik-Elektronik Fakültesi)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(Elektrik-Elektronik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Makine Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(Makine Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fotoğraf ve Video
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Kimya-Metalurji Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(İnşaat Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İletişim ve Tasarımı
(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(İnşaat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
(İnşaat Fakültesi)
İstatistik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İşletme (İngilizce)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya