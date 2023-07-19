YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. MEF Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
MEF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)