İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri 2023! Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları kontenjanları! İZÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Sıralamalardaki Yeri
Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)DİL
Arapça Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)DİL
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Gıda Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hukuk (%25 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)EA
İktisat (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İktisat (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SAY
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İslam İktisadı ve Finans (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İslami İlimler (%50 İndirimli)
(İslami İlimler Fakültesi)SÖZ
İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli)
(İslami İlimler Fakültesi)SÖZ
İslami İlimler (Arapça) (Burslu)
(İslami İlimler Fakültesi)SÖZ
İslami İlimler (Burslu)
(İslami İlimler Fakültesi)SÖZ
İşletme (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Psikoloji (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyal Hizmet (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Tarih (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Tarih (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Eğitim Fakültesi