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    • Haberler
    • 19.07.2023 12:01
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    • 19.07.2023 12:01
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    İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Arel Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Arel Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Çocuk Gelişimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Finans ve Bankacılık (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Gazetecilik (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Gazetecilik (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)EA

    Grafik Tasarımı (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)EA

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Havacılık Yönetimi (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    İnşaat Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    İşletme (%50 İndirimli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Lojistik Yönetimi (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (%50 İndirimli)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (Burslu)

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

    Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Psikoloji (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (Ücretli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sağlık Yönetimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Sinema ve Televizyon (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Sosyal Hizmet (Burslu)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Sosyoloji (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Sosyoloji (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

        Tıp (%50 İndirimli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (Burslu)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (Ücretli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklanıyınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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