İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması



(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

Tarih (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)