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    • Haberler
    • 19.07.2023 10:01
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    • 19.07.2023 10:01
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    Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması: Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümleri 2023!

    Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanları kontenjanları

    takvim.com.tr
    Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. 2023 YKS üniversite sıralaması ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Sıralamalardaki Yeri

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (%25 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Ücretli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Eczacılık (%25 İndirimli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (Burslu)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (Ücretli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Odyoloji (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Odyoloji (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sağlık Yönetimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Tıp (%50 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)

    BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT30210,921287715

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT5306,90322403

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT34198,231480244

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT6287,51438735

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İndirimli)TYT38210,971286930

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT7331,99217446

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)SAY55224,04381300

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY10361,3879451

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%25 İndirimli)SAY81374,2766406

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY14451,0311536

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (%25 İndirimli)SAY46349,5092499

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Burslu)SAY11411,4434389

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Ücretli)SAY13347,2295139

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT20204,381386088

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT5299,92359918

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)TYT20DolmadıDolmadı

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT5274,10543807

    Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY16298,32166678

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY4310,92144634

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli)SAY55216,96385583

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY15339,64104279

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%25 İndirimli)SAY50226,80377393

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY15346,9895421

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY10——

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli)TYT38199,581459742

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT7327,45233517

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (%25 İndirimli)SAY34——

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (Burslu)SAY6243,37316995

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli)TYT25DolmadıDolmadı

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT5290,60417581

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli)TYT21DolmadıDolmadı

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)TYT4310,39305176

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT21DolmadıDolmadı

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT4292,61404324

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (%50 İndirimli)TYT21DolmadıDolmadı

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT4276,12526629

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA20223,16564288

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Burslu)EA5272,26255071

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT17DolmadıDolmadı

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT3285,28454623

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT25235,70961825

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT5336,58202275

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT25221,701140511

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT5316,46277496

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%50 İndirimli)SAY102431,3821215

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY18476,164353

        Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yaşlı Bakımı (Burslu)TYT12244,41860218
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        Haberler Haberler Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması: Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümleri 2023!
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