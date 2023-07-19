Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2023 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!

YKS'ye katılan öğrenciler tarafından Besyo taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapmak için kollarını sıvayacaklar. İşte 2023 Besyo taban puanları ve başarı sıralamaları...
BESYO TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Besyo taban tavan puanları belli olacak. YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Besyo taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
YKS TERCİH KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih kılavuzu 2023 henüz yayınlanmadı. Kılavuzu kısa süre içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.