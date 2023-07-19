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    • 19.07.2023 10:11
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    • 19.07.2023 10:11
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    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Temmuz 2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Muharrem orucu hangi gün başlayacak?

    Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının ne zaman ve hangi gün başlayacağı Temmuz ayının gelmesiyle birlikte merak edilen konulardan birisi oldu. Aynı zamanda Aşure günü için hazırlıklara başlayan milyonlarca vatandaş "Aşure ayı ne zaman, hangi gün" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2023 Aşure ayı tarihi...

    takvim.com.tr
    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

    Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının ne zaman ve hangi gün başlayacağı Temmuz ayının gelmesiyle birlikte merak edilen konulardan birisi oldu. Aynı zamanda Aşure günü için hazırlıklara başlayan milyonlarca vatandaş "Aşure ayı ne zaman, hangi gün" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2023 Aşure ayı tarihi...

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

    Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

    MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

    "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

    Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)



        Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

        Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

        Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).
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        Haberler Haberler AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Temmuz 2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Muharrem orucu hangi gün başlayacak?
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