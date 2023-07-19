Altınbaş Üniversitesi bölümleri 2023! Altınbaş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Altınbaş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (%25 İndirimli)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği (Burslu)
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)SÖZ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Takı Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)EA
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)