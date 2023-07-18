Threads uygulaması nedir, nasıl üye olunur? Threads ücretsiz mi, özellikleri neler? Twitter'a yeni rakip geldi!

THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?



Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

- Threads, Twitter'a gerçek rakip olabilir

Öte yandan, Threads, Twitter'a rakip olarak çıkan ilk uygulama değil.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu "Truth Social"ın yanı sıra "Mastadon" ve "Bluesky" uygulamaları Twitter'a rakip çıkmıştı.

Başka şirketlerden gördüğü fikirleri sahibi olduğu sosyal medya platformlarına başarılı şekilde uygulamasıyla bilinen Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in, sahip olduğu maddi kaynaklar ile Twitter'a gerçek rakip olması bekleniyor.

Instagram ile entegre çalışacak Threads ile yüz milyonlarca hesaba ulaşmayı hedefleyen Zuckerberg, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra verdiği çeşitli kararlar nedeniyle platformu kullanmayı bırakanları da yeni uygulamaya çekebilmeyi umuyor.

- Twitter'da içerik görüntüleme sınırı

Musk, 2 Temmuz'da yaptığı paylaşımla platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurmuştu.

Doğrulanmış hesapların günde 8 bin, doğrulanmamış hesapların 800 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 400 gönderi okuyabileceğini ifade etmişti.

Geçen yıl "ücretli doğrulama hizmeti" başlatan Twitter, son olarak popüler yönetim araçlarından Tweetdeck'in 30 gün içinde paralı hale geleceği açıkladı.