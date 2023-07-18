İslam alemi için oldukça önemli olan Muharrem ayı hakkında bilgiler araştırılıyor. Özellikle Muharrem orucu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Muharrem orucu ne zaman ve nasıl tutulur? 2023 Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN VE NASIL TUTULUR?
Muharrem orucu, Hicri takvimin ilk ayı olarak bilinen Muharrem ayının 10. günü tutulan bir oruçtur. Aşure günü olarak da bilinen 10 Muharrem günü oruç tutmak Peygamberimizin sünnetidir. Resul-i Ekrem Efendimiz, Ramazan'dan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu söylemiştir.
Peygamberimiz, Müslüman âlemine Muharrem ayının 9. ve 10. veya 10 ve 11. günlerinde oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Çünkü Yahudileri taklit etme anlamına gelebilir ve bu nedenle mekruh sayılmış; Peygamber Efendimiz müminlere 10. günün orucunu, önceki ya da sonraki gün oruç tutarak bağlamalarını tavsiye etmiştir.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.