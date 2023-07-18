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    • 18.07.2023 23:00
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    • 18.07.2023 23:00
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    Haliç Üniversitesi bölümleri 2023! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması! Haliç Üniversitesi taban puanları kontenjanları

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Haliç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Haliç Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Haliç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Ebelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ebelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

    (Mimarlık Fakültesi)SAY

    Endüstriyel Tasarım (Burslu)

    (Mimarlık Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (%50 İndirimli)

    (Mimarlık Fakültesi)SAY

    İç Mimarlık (Burslu)

    (Mimarlık Fakültesi)SAY

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

    İşletme (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    İşletme (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    İşletme (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Matematik (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

    Matematik (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

    Mimarlık (%50 İndirimli)

    (Mimarlık Fakültesi)SAY

    Mimarlık (Burslu)

    (Mimarlık Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

    Psikoloji (%25 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Psikoloji (Ücretli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Tıp (%25 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Tıp (İngilizce) (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)SAY

    Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (İşletme Fakültesi)EA

    Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

    HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)DİL51221,6970000

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)DİL9371,6320630

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY68230,33368844

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12323,48125527

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51200,00390096

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY9323,27125828

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51305,66153484

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9387,9253689

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ33228,04511380

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ5347,3827700

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY46227,97374999

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY9279,71205772

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY44248,86296315

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7354,9286360

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42274,49218581

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY8365,0475666

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)SAY42222,45382789

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Burslu)SAY8296,36170361

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY51225,43379601

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY9281,86200835

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY10280,00205043

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ51245,10383733

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ9345,6729404

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ34225,86523676

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ6329,7449191

    Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ57220,00546869

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ10322,7460722

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY68242,41320627

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY12315,05138032

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51224,11381227

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY9304,93154762

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY68208,72388320

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY12296,57169972

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL51315,3438566

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL9413,579464

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (%50 İndirimli)EA43206,36584516

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Burslu)EA7278,16228986

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA43223,41563442

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA7304,83137717

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY26249,64293497

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY4339,36104588

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (%50 İndirimli)SAY42223,34382053

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Burslu)SAY8285,96191580

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (%50 İndirimli)SAY38262,95249749

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY7334,46110685

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42229,94369946

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY8355,5885632

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İndirimli)EA62256,13341835

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA14330,3879463

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)EA39246,60404399

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA9346,1053542

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA12221,40569165

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA14236,01485510

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA51207,84583463

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA9276,44236214

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%25 İndirimli)SAY85392,3549878

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY15441,1016011

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY34393,7148810

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY6438,7017189

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ51211,01557978

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ9304,28101769

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)EA42231,46520811

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)EA8291,66177651

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51292,73177505

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9385,4855899

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34256,37340377

        Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)EA6343,9056692
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