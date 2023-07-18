YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Haliç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Ebelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstriyel Tasarım (Burslu)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)
(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)
(İşletme Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
İç Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL
İşletme (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Matematik (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Matematik (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Mimarlık (%50 İndirimli)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Mimarlık (Burslu)
(Mimarlık Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY
Psikoloji (%25 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Tıp (%25 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
(İşletme Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İşletme Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)DİL51221,6970000
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)DİL9371,6320630
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY68230,33368844
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12323,48125527
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51200,00390096
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY9323,27125828
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51305,66153484
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9387,9253689
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ33228,04511380
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ5347,3827700
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY46227,97374999
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY9279,71205772
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY44248,86296315
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7354,9286360
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42274,49218581
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY8365,0475666
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)SAY42222,45382789
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Burslu)SAY8296,36170361
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY51225,43379601
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY9281,86200835
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY10280,00205043
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ51245,10383733
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ9345,6729404
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ34225,86523676
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ6329,7449191
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ57220,00546869