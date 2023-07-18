YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY
Psikoloji (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sağlık Yönetimi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Sosyoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ACIBADEM M.Ali AYDINLAR ÜNİ. Puan Türü Başarı Sıra Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) SAY 505.774 252,292
Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.)(İng.) SAY 451.365 261,345
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 88.115 416,620
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) SAY 77.948 426,816
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) SAY 115.279 392,051
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) SAY 22.178 492,976
Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) SAY Dolmadı Dolmadı
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)(İng.) SAY 49.180 458,580
Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) SAY 80.503 424,271
Eczacılık (Burslu)(İng.) SAY 23.906 490,504
Eczacılık (Ücretli)(İng.) SAY 91.960 413,044
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) SAY 470.500 257,982
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 78.011 426,755
Hemşirelik (%50 İnd.) SAY 411.412 269,195
Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) SAY 293.481 300,017
Hemşirelik (Burslu) SAY 79.744 425,018
Hemşirelik (Burslu)(İng.) SAY 84.810 419,860
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.)(İng.) SAY 184.348 345,353
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(İng.) SAY 23.182 491,557
Psikoloji(%25 İnd.) EA 270.602 325,236
Psikoloji(%25 İnd.)(İng.) EA 192.578 345,020
Psikoloji(Burslu) EA 23.731 423,465
Psikoloji(Burslu)(İng.) EA 16.220 432,271
Psikoloji(Ücretli) EA 650.710 270,437
Psikoloji(Ücretli)(İng.) EA 492.633 288,471
Sağlık Yönetimi(%50 İnd.) EA 886.965 249,254
Sağlık Yönetimi(Burslu) EA 207.484 340,739
Sosyoloji(%50 İnd.) EA 928.310 245,953
Sosyoloji(Burslu) EA 167.924 352,752
Tıp (Burslu)(İng.) SAY 396 546,549