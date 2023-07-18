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    • Haberler
    • 18.07.2023 18:02
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    • 18.07.2023 18:02
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    Acıbadem Üniversitesi taban puanları kontenjanları, 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması 2023! Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölümleri

    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (Burslu)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Psikoloji (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sağlık Yönetimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Sosyoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Tıp (İngilizce) (Burslu)

    (Tıp Fakültesi)

    ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

    ACIBADEM M.Ali AYDINLAR ÜNİ. Puan Türü Başarı Sıra Taban Puan

    Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.) SAY 505.774 252,292

    Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd.)(İng.) SAY 451.365 261,345

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu) SAY 88.115 416,620

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)(İng.) SAY 77.948 426,816

    Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) SAY 115.279 392,051

    Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)(İng.) SAY 22.178 492,976

    Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) SAY Dolmadı Dolmadı

    Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)(İng.) SAY 49.180 458,580

    Eczacılık (%25 İnd.)(İng.) SAY 80.503 424,271

    Eczacılık (Burslu)(İng.) SAY 23.906 490,504

    Eczacılık (Ücretli)(İng.) SAY 91.960 413,044

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) SAY 470.500 257,982

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) SAY 78.011 426,755

    Hemşirelik (%50 İnd.) SAY 411.412 269,195

    Hemşirelik (%50 İnd.)(İng.) SAY 293.481 300,017

    Hemşirelik (Burslu) SAY 79.744 425,018

    Hemşirelik (Burslu)(İng.) SAY 84.810 419,860

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İnd.)(İng.) SAY 184.348 345,353

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(İng.) SAY 23.182 491,557

    Psikoloji(%25 İnd.) EA 270.602 325,236

    Psikoloji(%25 İnd.)(İng.) EA 192.578 345,020

    Psikoloji(Burslu) EA 23.731 423,465

    Psikoloji(Burslu)(İng.) EA 16.220 432,271

    Psikoloji(Ücretli) EA 650.710 270,437

    Psikoloji(Ücretli)(İng.) EA 492.633 288,471

    Sağlık Yönetimi(%50 İnd.) EA 886.965 249,254

    Sağlık Yönetimi(Burslu) EA 207.484 340,739

    Sosyoloji(%50 İnd.) EA 928.310 245,953

    Sosyoloji(Burslu) EA 167.924 352,752

    Tıp (Burslu)(İng.) SAY 396 546,549

        2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

        Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.181.339 219,141

        Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) TYT 1.493.520 251,055

        Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu İ.Ö.) TYT 496.321 334,130

        Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 326.822 363,036

        Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) TYT 1.789.617 235,972

        Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 437.597 342,886

        Anestezi (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.176.671 270,436

        Anestezi (%50 İnd.) TYT 840.138 296,404

        Anestezi (Burslu İ.Ö.) TYT 283.220 372,740

        Anestezi (Burslu) TYT 197.947 396,608

        Aşçılık (%50 İnd.) TYT 1.372.433 258,009

        Aşçılık (Burslu) TYT 272.017 375,443

        Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) TYT 991.005 283,895

        Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 272.216 375,393

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) TYT 2.249.623 216,370

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 378.265 352,936

        Diyaliz (%50 İnd.) TYT 2.690.311 197,405

        Diyaliz (Burslu) TYT 525.561 330,093

        Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) TYT 2.364.700 211,778

        Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 494.804 334,339

        Fizyoterapi (%50 İnd.) TYT 1.195.245 269,202

        Fizyoterapi (Burslu) TYT 326.455 363,108

        İlk ve Acil Yardım (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.487.661 251,385

        İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) TYT 1.114.575 274,718

        İlk ve Acil Yardım (Burslu İ.Ö.) TYT 382.264 352,225

        İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 256.727 379,339

        Odyometri (%50 İnd.) TYT 2.562.979 203,533

        Odyometri (Burslu) TYT 492.314 334,691

        Optisyenlik (%50 İnd.) TYT 1.794.117 235,763

        Optisyenlik (Burslu) TYT 567.478 324,685

        Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) TYT 1.783.442 236,259

        Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) TYT 332.913 361,753

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.388.672 210,818

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.951.163 228,694

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 531.779 329,274

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 427.559 344,502

        Podoloji (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.761.392 237,296

        Podoloji (%50 İnd.) TYT 1.470.760 252,326

        Podoloji (Burslu İ.Ö.) TYT 427.220 344,549

        Podoloji (Burslu) TYT 490.646 334,933

        Radyoterapi (%50 İnd.) TYT 2.498.587 206,303

        Radyoterapi (Burslu) TYT 523.557 330,367

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.254.525 216,170

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) TYT 1.844.875 233,407

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu İ.Ö.) TYT 540.152 328,171

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 338.711 360,550

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.919.292 230,074

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.605.506 245,069

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 473.924 337,349

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 256.046 379,523

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.520.734 205,361

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.889.180 231,408

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 513.019 331,821

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 341.826 359,906
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        Haberler Haberler Acıbadem Üniversitesi taban puanları kontenjanları, 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması 2023! Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölümleri
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