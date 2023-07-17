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    • Haberler
    • 17.07.2023 19:00
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    • 17.07.2023 19:00
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    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2023! Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
    (Denizcilik Fakültesi)
    Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ)
    (Denizcilik Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Ereğli Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Geomatik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım
    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Ereğli Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kimya
    (Fen Fakültesi)
    Maden Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)


    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Maliye (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Ereğli Eğitim Fakültesi)
    Özel Eğitim Öğretmenliği
    (Ereğli Eğitim Fakültesi)
    Psikoloji
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Psikoloji (İÖ)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Ereğli Eğitim Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Ereğli Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Ereğli Eğitim Fakültesi)
    Sosyal Hizmet
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sosyoloji
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Sosyoloji (İÖ)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Tarih
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Tarih (İÖ)
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)


        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi)
        Turizm Rehberliği
        (Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Ereğli Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

        ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Açık Deniz Sondaj Teknolojisi TYT 30/31 398,93 191.010

        Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi TYT 30/31 388,36 224.216

        Anestezi TYT 70/72 339,46 459.582

        İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,94 504.879

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 320,05 605.934

        Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 311,27 685.522

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 309,94 698.231

        Ameliyathane Hizmetleri TYT 75/77 308,85 708.920

        Odyometri TYT 75/77 300,62 794.070

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 297,71 825.618

        Eczane Hizmetleri TYT 70/72 297,5 827.894

        Podoloji TYT 50/52 296,67 836.968

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 295,67 848.367

        Optisyenlik TYT 75/77 287,11 950.068

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70/72 285,36 972.068

        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 282,55 1.008.281

        Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 282,18 1.013.104

        Çocuk Gelişimi TYT 70/72 281,95 1.016.108

        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 280,91 1.029.947

        Adalet TYT 90/93 277,43 1.077.102

        Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 270,67 1.173.259

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 269,4 1.192.198

        Grafik Tasarımı TYT 60/62 268,26 1.209.348

        Aşçılık TYT 70/72 267,99 1.213.505

        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 100/103 267,76 1.217.024

        Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 265,49 1.251.684

        Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 264,22 1.271.461

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 260,85 1.325.550

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 60/62 260,82 1.325.897

        Elektrik TYT 50/52 254,9 1.425.596

        Madencilik Teknolojisi TYT 40/41 253,44 1.451.070

        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 90/93 252,36 1.470.176

        Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 251,97 1.476.988

        Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 251,92 1.478.060

        Harita ve Kadastro TYT 60/62 250,1 1.510.883

        Makine TYT 50/52 248,11 1.547.605

        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 247,24 1.563.830

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 246,09 1.586.029

        Yaşlı Bakımı TYT 75/77 246,04 1.587.026

        Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 244,91 1.608.713

        Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 244,1 1.624.323

        Metalurji TYT 20/21 239,69 1.711.789

        Kimya Teknolojisi TYT 40/41 239,68 1.712.193

        Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 238,39 1.738.831

        Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 238,34 1.739.729

        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 238,13 1.744.303

        Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 237,94 1.748.454

        Gıda Teknolojisi TYT 40/41 237,29 1.761.592

        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 70/72 236,32 1.782.198

        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 234,75 1.815.751

        İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 234,14 1.829.053

        Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 234,1 1.829.773

        Lojistik TYT 60/62 234,08 1.830.302

        İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 233,04 1.852.892

        Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 232,83 1.857.517

        Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 232,69 1.860.565

        Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 232,16 1.872.356

        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65/67 231,86 1.878.975

        Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 231,24 1.892.959

        Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 231,08 1.896.427

        Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 230,78 1.903.170

        Sosyal Güvenlik TYT 50/52 230,77 1.903.561

        İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 230,53 1.909.027

        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 229,07 1.942.299

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 227,48 1.979.291

        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 90/93 227,33 1.982.796

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 226,42 2.004.321

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 226,32 2.006.771

        İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.134

        İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 223,42 2.075.778

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,44 2.123.866

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 220,97 2.135.533

        Lojistik (İÖ) TYT 30/31 220,63 2.143.805

        Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 220,31 2.151.913

        Yapı Denetimi TYT 25/26 219,88 2.162.755

        Yerel Yönetimler TYT 20/21 218,44 2.198.499

        Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 35/36 218,11 2.206.451

        Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 55/57 217,66 2.217.763

        İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 213,51 2.321.065

        Yapı Ressamlığı TYT 30/31 212,07 2.357.284

        İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 211,37 2.374.883

        Posta Hizmetleri TYT 50/52 210,48 2.396.816

        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 86/89 207,12 2.479.186

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Psikoloji EA 90/93 362,5 140.123

        Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,18 143.625

        Psikoloji (İÖ) EA 80/82 353,02 167.155

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 348,56 180.952

        Sosyal Hizmet EA 40/41 295,07 443.617

        Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 80/82 261,6 742.574

        Sosyoloji EA 50/52 259,08 770.617

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 251,57 858.141

        Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 251,25 862.249

        İşletme EA 40/41 245,62 932.402

        Maliye EA 70/72 239,33 1.015.126

        Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) EA 60/62 238,12 1.031.832

        İktisat (İngilizce) EA 40/41 237,77 1.036.604

        Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 232,75 1.105.902

        İktisat EA 50/52 232,39 1.110.956

        Turizm İşletmeciliği EA 25/26 231,16 1.128.441

        Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 229,64 1.149.962

        Finans ve Bankacılık EA 60/62 225,19 1.213.680

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 218,37 1.311.718

        Maliye (İÖ) EA 40/41 215,36 1.354.593

            SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 170/175 488,85 25.100

            Diş Hekimliği SAY 100/103 469,74 39.886

            Eczacılık SAY 90/93 451,93 54.915

            Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 400,38 105.686

            İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,1 121.296

            Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 372,08 141.160

            Maden Mühendisliği SAY 15/1 346,2 182.780

            Hemşirelik SAY 150/154 340,52 193.504

            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 321,93 233.882

            Biyomedikal Mühendisliği SAY 30/2 318,43 242.424

            İnşaat Mühendisliği SAY 30/3 300,1 293.209

            Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/15 299,62 294.687

            Makine Mühendisliği SAY 90/35 298,33 298.767

            Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/55 297,97 299.885

            Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 296,53 304.521

            Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 280,65 361.274

            Matematik SAY 40/41 277,7 373.360

            Kimya SAY 25/26 276,71 377.474

            Biyoloji SAY 20/21 265,93 427.446

            Geomatik Mühendisliği SAY 10/— – —

            Fizik SAY 20/21 251,52 510.875

            SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,09 20.894

            Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,83 30.721

            Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,55 48.242

            Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 348,83 114.322

            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 299,64 356.482

            İlahiyat SÖZ 117/120 288,38 442.204

            Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 281,17 502.792

            Tarih SÖZ 60/62 271,49 592.669

            İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,36 837.166

            Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 245,03 875.001

            İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 244,53 880.670

            İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 230,7 1.038.860

            Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 216,16 1.197.741

            YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 365,49 36.346

            İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 60/62 349,01 42.669

            Turizm Rehberliği DİL 40/41 294,03 65.071
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            Şimşek’ten G20’de görüşme trafiği!
            Haberler Haberler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2023! Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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