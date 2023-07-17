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    • Haberler
    • 17.07.2023 17:01
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    • 17.07.2023 17:01
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    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri 2023! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Antropoloji

    (Edebiyat Fakültesi)EA

    Arkeoloji

    (Edebiyat Fakültesi)EA

    Bahçe Bitkileri

    (Ziraat Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Bitki Koruma

    (Ziraat Fakültesi)SAY

    Biyoloji

    (Fen Fakültesi)SAY

    Biyoloji Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    Biyosistem Mühendisliği

    (Ziraat Fakültesi)SAY

    Coğrafya

    (Edebiyat Fakültesi)SÖZ

    Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

    (Denizcilik Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Ebelik

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Eczacılık

    (Eczacılık Fakültesi)SAY

    Ekonometri

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    Felsefe

    (Edebiyat Fakültesi)EA

    Fen Bilgisi Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları

    (Turizm Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İktisat

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    İlahiyat

    (İlahiyat Fakültesi)SÖZ

    İlahiyat (M.T.O.K.)

    (İlahiyat Fakültesi)SÖZ

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    İngiliz Dili ve Edebiyatı

    (Edebiyat Fakültesi)DİL

    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

    (Eğitim Fakültesi)DİL

    İnşaat Mühendisliği

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

    İşletme

    (Erciş İşletme Fakültesi)EA

    İşletme

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Kamu Yönetimi

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

    Kimya

    (Fen Fakültesi)SAY

    Kimya Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi)SAY

    Makine Mühendisliği

    (Mühendislik Fakültesi)SAY

        Matematik

        (Fen Fakültesi)SAY

        Matematik Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)SAY

        Mimarlık

        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

        Moleküler Biyoloji ve Genetik

        (Fen Fakültesi)SAY

        Okul Öncesi Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)SÖZ

        Peyzaj Mimarlığı

        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

        Psikoloji

        (Edebiyat Fakültesi)EA

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        (Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

        (Eğitim Fakültesi)EA

        Rekreasyon Yönetimi

        (Turizm Fakültesi)SÖZ

        Sanat Tarihi

        (Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Sınıf Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)EA

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)SÖZ

        Sosyoloji

        (Edebiyat Fakültesi)EA

        Spor Yöneticiliği

        (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)EA

        Su Ürünleri Mühendisliği

        (Su Ürünleri Fakültesi)SAY

        Şehir ve Bölge Planlama

        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

        Tarım Ekonomisi

        (Ziraat Fakültesi)EA

        Tarih

        (Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Tarih Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)SÖZ

        Tarla Bitkileri

        (Ziraat Fakültesi)SAY

        Tıp

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Turizm İşletmeciliği

        (Turizm Fakültesi)EA

        Türk Dili ve Edebiyatı

        (Edebiyat Fakültesi)SÖZ

        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)SÖZ

        Türkçe Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)SÖZ

        Uluslararası İlişkiler

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

        Veterinerlik

        (Veteriner Fakültesi)SAY

        Zootekni

        VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Anestezi TYT 65/67 358,8 347.367

        İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 355,18 366.068

        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 337,68 471.732

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 334,27 495.317

        Ağız ve Diş Sağlığı TYT 24/25 333 504.392

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 325,65 559.752

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,72 591.785

        Eczane Hizmetleri TYT 50/52 317,36 629.413

        Diyaliz TYT 60/62 316,5 637.235

        Radyoterapi TYT 60/62 312,53 673.644

        Çocuk Gelişimi TYT 50/52 311,86 680.025

        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 304,79 750.046

        Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 304,54 752.667

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 301,43 785.394

        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 291,98 891.138

        Optisyenlik TYT 30/31 287,03 951.029

        Çocuk Gelişimi TYT 55/57 283,88 991.080

        Yaşlı Bakımı TYT 70/72 283,44 996.917

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 282,63 1.007.314

        Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 282,36 1.010.812

        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 277,71 1.073.085

        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 276,86 1.084.938

        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 275,16 1.108.475

        Elektrik TYT 50/52 273,72 1.128.997

        Turist Rehberliği TYT 45/47 271,55 1.160.322

        Mimari Restorasyon TYT 40/41 270,7 1.172.812

        İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 266,63 1.234.208

        Harita ve Kadastro TYT 30/31 262,36 1.300.978

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 262,04 1.306.191

        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 261,13 1.320.963

        Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 35/36 259,32 1.350.707

        Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 257,98 1.373.067

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 256,63 1.395.849

        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 256,19 1.403.469

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 255,92 1.407.990

        Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 255,1 1.422.172

        Makine TYT 50/52 252,63 1.465.444

        İşletme Yönetimi TYT 50/52 252,1 1.474.922

        Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 250,17 1.509.690

        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 248,57 1.538.988

        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 248,46 1.541.033

        Elektrik TYT 40/41 247,49 1.559.212

        Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 244,37 1.619.090

        Mobilya ve Dekorasyon TYT 40/41 242,72 1.651.250

        Kimya Teknolojisi TYT 25/26 242,56 1.654.400

        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 240,45 1.696.477

        Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 20/21 237,31 1.761.244

        Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 233,75 1.837.464

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 232,34 1.868.387

        Dış Ticaret TYT 25/26 229,95 1.921.939

        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 229,77 1.926.080

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 229,57 1.930.872

        Organik Tarım TYT 35/36 229,54 1.931.463

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,75 1.949.613

        Gıda Teknolojisi TYT 30/31 227,95 1.968.434

        İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 227,69 1.974.407

        Bahçe Tarımı TYT 20/21 227,23 1.985.041

        Organik Tarım TYT 20/21 226,76 1.996.396

        Pazarlama TYT 30/31 225,1 2.035.802

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,86 111.403

        Psikoloji EA 80/82 352,92 167.430

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 349,8 176.972

        Tarım Ekonomisi EA 20/21 282,18 543.514

        Spor Yöneticiliği EA 40/41 266,05 695.407

        Antropoloji EA 20/21 252,8 843.532

        Sosyoloji EA 70/72 250,27 874.234

        İşletme EA 40/41 249,88 879.152

        Kamu Yönetimi EA 70/72 247,47 909.019

        Uluslararası İlişkiler EA 50/52 242,56 972.173

        Turizm İşletmeciliği EA 20/21 241,98 980.078

        Arkeoloji EA 30/31 236,75 1.050.571

        Felsefe EA 40/41 236,57 1.052.989

        İktisat EA 40/41 235,84 1.063.050

        İşletme EA 20/21 224,73 1.220.369

        Ekonometri EA 25/26 223,01 1.245.283

        SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 150/154 490,9 23.615

        Diş Hekimliği SAY 90/93 471,59 38.374

        Eczacılık SAY 90/93 449,86 56.709

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 417,79 86.958

        Hemşirelik SAY 90/93 380,12 130.155

        Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 377,44 133.711

        Veterinerlik SAY 85/88 365,06 151.456

        Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 340,98 192.599

        Ebelik SAY 80/82 328,15 219.484

        Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 15/16 325,06 226.428

        Mimarlık SAY 70/12 316,16 248.169

        Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 314,5 252.250

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 50/52 303,73 282.278

        Makine Mühendisliği SAY 20/9 302,25 286.628

        Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/4 300,32 292.583

        İnşaat Mühendisliği SAY 40/16 298,57 297.993

        Kimya Öğretmenliği SAY 20/14 298,19 299.207

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/28 298,08 299.572

        Matematik SAY 50/52 284,13 347.793

        Kimya SAY 15/16 268,02 417.077

        Bitki Koruma SAY 20/21 264,75 433.373

        Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 255,97 482.424

        Biyoloji SAY 30/31 253,29 499.304

        Tarla Bitkileri SAY 30/31 240,31 595.168

        Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 239,68 600.545

        Bahçe Bitkileri SAY 20/21 236,95 624.539

        Biyosistem Mühendisliği SAY 25/26 234,97 642.829

        Zootekni SAY 20/21 229,53 696.748

        Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 226,66 727.699

        Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 226,61 728.159

        SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,72 19.602

        Türkçe Öğretmenliği SÖZ 30/31 386,5 37.083

        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 369,31 64.258

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 363,11 77.048

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 356,94 91.755

        Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 354,95 96.972

        İlahiyat SÖZ 190/195 323,15 214.933

        Coğrafya SÖZ 60/62 315,92 252.877

        Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 306,39 310.627

        Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 288,21 443.523

        Tarih SÖZ 80/82 282,71 489.388

        İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 252,23 793.818

        Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 249,8 821.004

        Sanat Tarihi SÖZ 80/82 236,1 977.711
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            Haberler Haberler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri 2023! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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