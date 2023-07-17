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    • Haberler
    • 17.07.2023 21:00
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    • 17.07.2023 21:00
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    Üsküdar Üniversitesi bölümleri 2023! Üsküdar Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Üsküdar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Üsküdar Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Üsküdar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Adli Bilimler (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Adli Bilimler (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Çocuk Gelişimi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

    Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Burslu)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Diş Hekimliği (Ücretli)

    (Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

    Ebelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ebelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ebelik (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ergoterapi (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Ergoterapi (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Felsefe (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Felsefe (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Gazetecilik (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Gazetecilik (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

    Hemşirelik (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Hemşirelik (Ücretli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

    İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Odyoloji (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Odyoloji (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Perfüzyon (%50 İndirimli)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Perfüzyon (Burslu)

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

    Psikoloji (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Psikoloji (Ücretli)

    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

    Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

    (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Reklamcılık (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Reklamcılık (Burslu)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Sağlık Yönetimi (Burslu)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Sosyal Hizmet (Burslu)

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

        Sosyoloji (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Sosyoloji (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

        Tarih (%50 İndirimli)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

        Tarih (Burslu)

        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

        Tıp (%50 İndirimli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (Burslu)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (İngilizce) (Burslu)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (İngilizce) (Ücretli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Tıp (Ücretli)

        (Tıp Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

        (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

        Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

        (İletişim Fakültesi)SÖZ

        Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

        ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (%50 İndirimli)SAY68223,47381924

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (Burslu)SAY12354,3087069

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY36246,71304212

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12316,10136395

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY32220,83383847

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY77288,73185671

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13397,1845910

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY16258,40263799

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)SAY4346,8895549

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ64218,41550377

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ11339,7935807

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA68206,87584154

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA12274,77243460

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY51230,55368176

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY12367,2273444

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)SAY17235,42349906

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY27404,8339557

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY6419,5528740

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY7382,2358880

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY68241,83323038

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY12280,63203637

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY37249,65293450

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9344,3298673

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59248,74296752

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11359,5681284

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY51227,98374987

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY9290,99181065

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (%50 İndirimli)EA10235,39490616

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA10237,83470886

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY68212,03387216

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY12283,85196358

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ23227,74513148

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ4309,5888346

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ68217,00552727

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ12345,7329322

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ42219,65547689

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ8310,9685083

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY68265,15243387

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY14318,91132195

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY13223,61381791

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL34251,3460229

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL6397,1513284

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)SAY5233,96355862

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY18248,48297680

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY5335,18109777

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)SAY42206,02389200

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)SAY8348,0894151

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY64222,80382493

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY11372,2668410

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (%50 İndirimli)SAY68225,07380100

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (Burslu)SAY12241,65323798

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (%50 İndirimli)SAY38——

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (Burslu)SAY7259,50260365

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (%50 İndirimli)SAY60224,54380740

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (Burslu)SAY10275,39216312

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İndirimli)EA30271,85257052

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12361,8633650

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)EA48258,60326929

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA12364,6730764

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA20230,25529344

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA38237,32474932

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ68222,10540470

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ12321,3663206

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ34199,82563569

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (Burslu)SÖZ6317,4170904

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA51239,87454633

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Burslu)EA9250,91375084

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA34226,53550781

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA6274,25245883

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34231,24522424

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA6291,33178808

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA59222,96564915

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA11261,69309242

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (%50 İndirimli)EA38228,58539915

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Burslu)EA7284,45203717

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ27219,48548114

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ4319,3167109

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%50 İndirimli)SAY39425,3624984

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY11448,0412788

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY27412,6433558

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY6446,6713411

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Ücretli)SAY7402,0641801

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY20404,3739942

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51305,66153489

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9397,1745916

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ68217,89551322

        Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ12336,0340384
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        Alevlerle mücadele!
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