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    • Haberler
    • 17.07.2023 16:01
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    • 17.07.2023 16:01
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    Türk-Alman Üniversitesi bölümleri 2023! Türk-Alman Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Türk-Alman Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise Türk-Alman taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Türk-Alman Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Türk-Alman Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise Türk-Alman taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları

    Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
    (Fen Fakültesi)
    Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
    (Fen Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İktisat (Almanca)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (Almanca)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    İşletme (Almanca)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (Almanca)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kültür ve İletişim Bilimleri
    (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Kültür ve İletişim Bilimleri
    (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Makine Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
    (Fen Fakültesi)
    Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca)
    (Fen Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği (Almanca)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
    (Fen Fakültesi)
    Moleküler Biyoteknoloji (Almanca)
    (Fen Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

    TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

    İşletme (Almanca) EA 40/41 454,23 7.535

    Hukuk EA 110/113 441,25 11.620

    İktisat (Almanca) EA 40/41 438,95 12.652

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 40/41 426,22 21.027

    Sosyoloji EA 35/36 386,93 82.609

    İşletme (Almanca) EA 10/10 374,39 110.136

    Hukuk EA 30/30 369,13 122.814

    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 10/10 331,24 244.483

    İktisat (Almanca) EA 20/20 327,96 258.344

    Sosyoloji EA 5/5 318,43 303.246

        SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 521,35 6.131

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 511,6 10.677

        Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 506,57 13.437

        Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 499,61 17.798

        Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 498,44 18.566

        Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 491,96 22.882

        Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 464,24 44.448

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 463,73 44.877

        Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 60/62 461,55 46.659

        Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 453,28 53.716

        Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 448,45 57.956

        İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 446,62 59.639

        Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 40/41 440,62 65.043

        Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 5/5 438,43 67.007

        Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 35/36 437,7 67.662

        İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 357,25 163.574

        Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 5/5 317,55 244.597

        Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,08 261.425

        Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 10/10 299,89 293.848

        SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 37/38 438,37 4.369

        Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 5/5 372,66 58.178
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        Haberler Haberler Türk-Alman Üniversitesi bölümleri 2023! Türk-Alman Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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