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    • Haberler
    • 17.07.2023 15:12
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    • 17.07.2023 15:12
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    İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023!

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    Arapça Öğretmenliği (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Felsefe (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Felsefe (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Hukuk (%50 İndirimli)
    (Hukuk Fakültesi)
    Hukuk (Burslu)
    (Hukuk Fakültesi)
    İlahiyat (%50 İndirimli)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (Burslu)


    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    Psikoloji (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Psikoloji (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Hizmet (Burslu)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Tarih (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Tarih (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
    (Edebiyat Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
    (Eğitim Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
    (Eğitim Fakültesi)
    Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

        İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 202

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlahiyat (Burslu)SÖZ8/8497,88251

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL4/4481,654.272

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL4/4469,795.852

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ5/5461,611.578

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL6/6453,648.758

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ5/5451,42.443

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)DİL7/7450,039.469

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlahiyat (%50 İndirimli)SÖZ42/42444,893.270

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7/7441,43.820

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Burslu)DİL6/6438,6812.079

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA22/22426,7620.530

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6/6426,597.397

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ7/7411,8614.035

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA9/9404,5349.844

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)SAY6/6404,43101.166

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL21/21388,9127.750

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA123/123386,4583.567

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL34/34384,8529.245

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA7/7384,5287.589

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ34/34379,8946.224

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)EA5/5379,3198.885

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ38/38376,7351.145

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA3/3376,4105.477

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA5/5372,12115.505

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA7/7371,9116.023

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA5/5371,6116.744

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA25/25350,79173.912

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL38/38344,6444.366

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA51/51339,82210.803

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA5/5337,56219.231

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)SAY34/34330,45214.382

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)EA38/35319,78296.558

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ38/32311,52278.606

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu)EA3/3309,66350.362

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA38/38309,35352.156

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL21/21309,1358.759

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25273,18624.395

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA25/25267,37681.715

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ30/30264,36663.400

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA25/25249,98877.848

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ25/25247,66845.187

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Bilgi ve Belge Yönetimi (%50 İndirimli)EA17/17244,04952.770

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL34/34209,37106.155

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf)Felsefe (%50 İndirimli)EA17/13206,121.480.358
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        Haberler Haberler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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