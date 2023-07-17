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    • Haberler
    • 17.07.2023 20:30
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    • 17.07.2023 20:30
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    Çukurova Üniversitesi bölümleri 2023! Çukurova Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması

    Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamak isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Çukurova Üniversitesi bölümleri...

    takvim.com.tr
    Çukurova Üniversitesi bölümleri 2023!

    Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamak isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Çukurova Üniversitesi bölümleri...

    2023 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

        YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb.yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

        Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
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        Haberler Haberler Çukurova Üniversitesi bölümleri 2023! Çukurova Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması
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