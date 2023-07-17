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    • Haberler
    • 17.07.2023 08:45
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    • 17.07.2023 08:45
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    Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Aşure günü oruç tutulur mu?

    Bu mübarek ayda ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar bol bol dua edip tesbih çeker. İslam alemi için oldukça önem arz eden Muharrem ayı başlangıcı için geri sayım sona eriyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırıyor. Peki, 2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı aşure günü ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023?

    İslam dininde paylaşma, dayanışma anlamına gelen ve büyük önem taşıya bu gün ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından sürüyor. Özellikle Aşure Günü'nde hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

    Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

    AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

    Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

        MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

        Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.

        Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe 'Âşura' denir. İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşu bu ayda gerçekleşmiş, Hz. İbrahim ateşten bu ayda kurtulmuştur. Hz. Eyyüb bu ayda şifa bulmuş, evlat acıyla yanıp kavrulan Hz. Yakub Hz. Yusuf'a bu ayda kavuşmuştur. Hz Muhammed'in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ayda verilmiştir.
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        Haberler Haberler Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Aşure günü oruç tutulur mu?
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