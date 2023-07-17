Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. Sonuçlara göre taban puanları araştıran milyonlar hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu kapsamda da Afyon Kocatepe Üniversitesi bölümleri 2023 merak konusu oluyor. İşte Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler!