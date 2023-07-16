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    • Haberler
    • 16.07.2023 16:13
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    • 16.07.2023 16:13
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    Sabancı Üniversitesi bölümleri 2023! Sabancı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Sabancı Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

    takvim.com.tr
    Sabancı Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Sabancı Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

    SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)

    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

    Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)

    (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)

    (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

    Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)

    (Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)

    (Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

    Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)

    (Yönetim Bilimleri Fakültesi)

    2022-2023 TABAN PUAN, SIRALAMA VE KONTENJANLAR

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Programları (MDBF) Tam Burs 539,996 SAY 1.054

    MDBF Yarım Burs 505,161 SAY 14.265

    MDBF Burssuz 411,939 SAY 93.146

    Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Programları (SSBF) Tam Burs 510,275 EA 672

        SSBF Yarım Burs 430,168 EA 17.699

        SSBF Burssuz 353,567 EA 165.439

        Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF) Tam Burs 513,871 EA 524

        YBF Yarım Burs 447,548 EA 9.372

        YBF Burssuz 360,761 EA 144.799

        MDB Mühendislik ve Doğa BilimleriSSBSanat ve Sosyal Bilimler YB Yönetim Bilimleri

        2022-2023 YKS Kontenjanları

        Tam Burs: 85 30 30 145

        Yarım Burs: 145 65 70 280

        Burssuz: 245 55 65 365

        GENEL TOPLAM 475 150 165 790
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        Bakan duyurdu! Başvurular başlıyor
        Haberler Haberler Sabancı Üniversitesi bölümleri 2023! Sabancı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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