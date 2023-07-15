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    DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? 16 Temmuz 2023 Pazar metro, Marmaray, Metrobüs, İETT bedava mı? Yarın toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak?

    DGS'ye girecek adaylar için duyuru yapıldı. İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi. Peki, DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? 16 Temmuz 2023 toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS’ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi?

    DGS sınavına girecek adaylar için duyuru yapıldı.16 Temmuz 2023 Pazar günü sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz yapıldı. İşte detaylar...

    16 TEMMUZ 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul'da, yarın yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

    16 TEMMUZ 2023 ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMADAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    DGS'ye girecek öğrenciler ve öğretim görevlilerinin, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi.
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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Haberler DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? 16 Temmuz 2023 Pazar metro, Marmaray, Metrobüs, İETT bedava mı? Yarın toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak?
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