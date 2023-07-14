Yozgat Bozok Üniversitesi bölümleri 2023! Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İletişim Fakültesi)
Hemşirelik
(Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mimarlık
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(İletişim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sağlık Yönetimi (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sanat Tarihi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Tarım Ekonomisi
(Ziraat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Uluslararası İlişkiler
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Veterinerlik
(Veteriner Fakültesi)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 80/82 336,58 479.179
İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 332,12 510.806
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 322,08 588.760
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30/31 320,24 604.226
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 298,98 811.755
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 49/51 285,47 970.635
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 282,99 1.002.675
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 279,66 1.046.579
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 277,52 1.075.756
Optisyenlik TYT 60/62 276,16 1.094.622
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 275,15 1.108.684
Adalet TYT 85/88 272,05 1.153.115
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,62 1.219.170
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 262,55 1.298.001
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 261,23 1.319.257
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 260,82 1.326.013
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,31 1.334.424
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 259,52 1.347.372
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,23 1.352.177
Aşçılık TYT 50/52 259 1.355.901
Tapu ve Kadastro TYT 40/41 254,93 1.425.169
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 252,5 1.467.564
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 251,16 1.491.543
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 94/97 250,33 1.506.702
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 250,11 1.510.778
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 243,49 1.636.288
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 75/77 242,78 1.650.125
Sosyal Güvenlik TYT 72/74 242,75 1.650.789
Elektrik TYT 50/52 241,45 1.676.284
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 240,19 1.701.641
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 239,84 1.708.843
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40/41 239,58 1.714.277
Makine TYT 40/41 239,1 1.724.037
Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 238,35 1.739.512
Grafik Tasarımı TYT 40/41 236,99 1.768.003
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 236,35 1.781.467
Elektrik TYT 35/36 235,67 1.795.932
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 234,89 1.812.791
İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 233,05 1.852.555
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 232,13 1.873.159
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 231,63 1.884.066
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 231,59 1.885.026
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 229,61 1.929.796
Tarım Makineleri TYT 20/21 229,43 1.933.992
Makine TYT 35/36 228,98 1.944.269
Grafik Tasarımı TYT 30/31 228,36 1.958.614
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 227,18 1.986.283
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 50/52 226,18 2.009.987
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 224,4 2.052.325
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 222,92 2.088.106
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 222,05 2.109.064
İşletme Yönetimi TYT 30/31 221,02 2.134.193
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,7 2.142.042
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 220,66 2.143.214
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 220,35 2.150.954
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 219,19 2.180.012
Mimari Restorasyon TYT 20/21 218,52 2.196.588
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 30/31 218,48 2.197.435
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 215,91 2.260.862
Mimari Restorasyon TYT 20/21 214,58 2.294.134
İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 212,61 2.343.636