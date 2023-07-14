Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri 2023! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Antropoloji
(Edebiyat Fakültesi)EA
Arkeoloji
(Edebiyat Fakültesi)EA
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)SAY
Biyoloji
(Fen Fakültesi)SAY
Biyoloji Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)SAY
Biyosistem Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)SAY
Coğrafya
(Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(Denizcilik Fakültesi)SAY
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Felsefe
(Edebiyat Fakültesi)EA
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)SÖZ
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)SÖZ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)SAY
İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)DİL
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
(Eğitim Fakültesi)DİL
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY
İşletme
(Erciş İşletme Fakültesi)EA
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Kimya
(Fen Fakültesi)SAY
Kimya Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY