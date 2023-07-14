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    • Haberler
    • 14.07.2023 13:31
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    • 14.07.2023 13:31
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    Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümleri 2023! Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Son günlerde milyonlarca adayın dikkatini üniversite tercihleri çekiyor. Bu noktada birçok adayın merak ettiği konulardan birisi de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde yer alan bölümler ve taban puanları!

    Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. Sonuçlara göre taban puanları araştıran milyonlar hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu kapsamda da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümleri 2023 merak konusu oluyor. İşte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler!

    YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

    Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

    YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb.yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

    Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
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    Haberler Haberler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bölümleri 2023! Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler
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