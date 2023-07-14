Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekun mücadeleye katıldığı günün ruhunu yansıtan 15 Temmuz müzesi için araştırmalar hızlandı. Peki, 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar...
15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılan müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.
15 TEMMUZ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?
Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NEDİR?
15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü olarak adlandırılan 2016 yılının 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil polis ve askeri anmak amacıyla 15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmiştir. 29 Ekim 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş ve bugün resmi tatil olarak kutlanmaya başlamıştır.