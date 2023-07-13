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    • 13.07.2023 08:12
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    • 13.07.2023 08:12
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    MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK 2023? TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil tarihi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

    Meclis ne zaman kapanacak sorusu, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların akabinde araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), çalışma süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edecek. Peki TBMM ne zaman tatile girecek? İşte meclis tatil tarihi!

    MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK 2023?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile gireceği tarih gündemde sıkça araştırılır oldu.

    MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2023?

    Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmesi bekleniyordu. Ancak çalışmalarına devem edeceği yönünde karar alındı ve karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

    Yeni tarih ise henüz açıklanmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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    Haberler Haberler MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK 2023? TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil tarihi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
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