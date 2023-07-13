15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...
15 TEMMUZ'DA ULAŞIMIN ÜCRETSİZ OLACAĞI HATLAR
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.