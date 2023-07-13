15 Temmuz Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi kurum ve kuruluşlar her yıl 15 Temmuz'a denk gelen günde kapalı oluyor. 2023 yılında da15 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle banka, noter ve eczanelerin hizmet saateri gündemde yer alıyor. Peki 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı? PTT, nöbetçi noter, eczaneler 15 Temmuz Cumartesi açık mı, çalışıyor mu?
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. 15 Temmuz 2023 Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de tüm bankalar kapalı olacak.
15 TEMMUZ 2023 ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.
15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2023 Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacaklar. Kargo şubelerinin kaplı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.