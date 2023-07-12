Milan Kundera kimdir, kitapları sözleri nelerdir? Milan Kundera kaç yaşında, neden öldü?

1929 yılında, orta halli Kundera ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ludvík Kundera (1891-1971), 1948-1961 yılları arasında Brno Müzik Akademisi müdürlüğü yapmış olan, ünlü müzikolojist ve piyanist Leoš Janác(ek'in öğrencisiydi. İlk piyano derslerini babasından aldı ve ilerleyen yıllarda kendisi de müzikoloji üzerine çalışmalar yaptı.

Lise eğitimini 1948 yılında Brünn'de bitirdikten sonra, Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, edebiyat ve estetik üzerine eğitim gördü. İki dönem sonra Film Akademisi'ne geçti ve yönetmenlik konusunda ilk makalelerini yazdı fakat daha sonra çalışmalarını politik baskı yüzünden durdurmak zorunda kaldı.

Kitapları

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği

Kimlik

Bilmemek

Yavaşlık

Gülüşün ve Unutuşun Kitabı

Gülünesi Aşklar

Kayıtsızlık Şenliği

Yaşam Başka Yerde

Sözleri

En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır. Çok şey anlatır; çünkü dil bağlanır, yürek konuşur.

Gözü 'daha yükseklerde bir yerde' olan herkes günün birinde gözünün kararabileceğini hesaba katmalıdır.

İnsanın bilgisizliği bir hatadır ve bilgisizliğinden kendisi sorumludur.