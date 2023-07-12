Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü? Seyyid Abdulbaki Elhüseyni kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Abdulbaki Erol, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlı bir köy Menzil'de kurulduğu için (Nakşibendi tarikatı) Menzil Tarikatı adıyla anılan Cemaat'in "şeyh"idir.