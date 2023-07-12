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    • 12.07.2023 16:59
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    • 12.07.2023 17:41
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    Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki Elhüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, cenazesi nerede?

    Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni vefat etti. Menzil Cemaati lideri olarak bilinen isim bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındaydı. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki Elhüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, cenazesi nerede? İşte detaylar!

    Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti!

    Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü? Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir, neden öldü, nereli, kaç yaşındaydı? İşte detaylar!

    ,MENZİL ŞEYHİ SEYYİD ABDULBAKİ EL-HÜSEYNİ KİMDİR?

    Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir.

    Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti!

    Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu. Abdulbaki Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir.

    Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

    Menzil Tarikatı lideri Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti: İşte son görüntüleri

    Abdulbaki Erol, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlı bir köy Menzil'de kurulduğu için (Nakşibendi tarikatı) Menzil Tarikatı adıyla anılan Cemaat'in "şeyh"idir.

        Cemaat'in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine şu anki lideri ise, Abdülbaki Erol'dur.

        MENZİL ŞEYHİ SEYYİD ABDULBAKİ EL-HÜSEYNİ CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLECEK?

        Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavs-ı Sânî Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır.
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        Haberler Haberler Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki Elhüseyni kimdir, kaç yaşındaydı, cenazesi nerede?
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