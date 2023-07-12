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    • Haberler
    • 12.07.2023 19:21
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    • 12.07.2023 19:21
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    Fenerbahçe Kızılyıldız maçı CANLI İZLE 📺 12 Temmuz 2023 Fenerbahçe-Kızılyıldız maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K canlı yayın izle!

    Fenerbahçe, Rusya'da gerçekleşen hazırlık turnuvasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler konu hakkında araştırmalar hızlandı. Zenit'e 4-3 kaybeden Sarı Lacivertliler, Sırp rakibini devirip moral depolamak istiyor. İşte Fenerbahçe Kızılyıldız maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Kızılyıldız maçı izle!

    Fenerbahçe Kızılyıldız maçı için araştırmalar hızlandı. 023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak.İşte 12 Temmuz 2023 Fenerbahçe Kızılyıldız maçı canlı yayını...

    FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

    FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçı S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Ryan Kent, Serdar Dursun.

        FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

        FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

        Fenerbahçe - Neftchi

        15 Temmuz Cumartesi - 14.00
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        Haberler Haberler Fenerbahçe Kızılyıldız maçı CANLI İZLE 📺 12 Temmuz 2023 Fenerbahçe-Kızılyıldız maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K canlı yayın izle!
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