Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2023! ATA AÖF taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri YKS başarı sıralaması!

YKS'ye giren yüz binlerce aday üniversite taban ve tavan puanları için araştırmalara başladı. Tercih dönemi öğrenciler tarafından heyecanla beklenirken Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Peki, AÖF taban punları kaç? İşte detaylar...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2023 yılı taban puanları henüz açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekilde;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Adalet TYT 60/62 339,02 462.579
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 331,34 516.440
Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 324,97 565.285
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 322,61 584.445
Eczane Hizmetleri TYT 80/82 321,73 591.721
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482
Dış Ticaret TYT 65/67 309,36 703.859
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65/67 307,31 724.139
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 301 789.940
Pazarlama TYT 65/67 291,66 895.007
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 290,25 911.900
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 286,8 953.917
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800/2870 283,93 990.448
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200/1230 283,87 991.219
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200/1230 281,96 1.016.022
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800/820 279,42 1.049.878
Yaşlı Bakımı TYT 80/82 277,95 1.069.952
Emlak Yönetimi TYT 60/62 276,48 1.090.086
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300/308 275,03 1.110.328
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400/410 274,46 1.118.349
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600/615 274,09 1.123.661
Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500/513 274,04 1.124.337
Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600/615 273,96 1.125.563
Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 271,71 1.158.069
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450/462 271,44 1.162.075
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700/1743 270,2 1.180.223
Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 900/923 269,58 1.189.432
Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 268,64 1.203.678
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400/410 267,62 1.219.159
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200/205 266,95 1.229.366
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 263,76 1.278.781
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 263,71 1.279.443
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450/1487 262,51 1.298.616
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 262,47 1.299.201
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400/1435 262,36 1.301.081
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000/1025 261,91 1.308.101
Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500/513 261,12 1.321.132
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650/667 261,01 1.322.904
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500/513 258,28 1.367.950
Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450/462 256,97 1.389.942
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100/1128 255,88 1.408.725
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700/5843 255,59 1.413.752
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400/3485 255,32 1.418.321
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550/2614 252,89 1.460.824
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500/14863 249,91 1.514.301
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900/1948 249,04 1.530.294
Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000/1025 248,82 1.534.486
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700/1743 248,29 1.544.152