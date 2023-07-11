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    • 11.07.2023 16:20
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    • 11.07.2023 16:33
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    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2023 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!

    Besyo taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler Besyo taban puanları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları nasıl? Besyo başarı sıralaması kaç? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2023 taban puanları!

    YKS'ye katılan öğrenciler tarafından Besyo taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapmak için kollarını sıvayacaklar. İşte 2023 Besyo taban puanları ve başarı sıralamaları...

    BESYO TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    2023 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Besyo taban tavan puanları belli olacak. YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Besyo taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

    YKS TERCİH KILAVUZU 2023 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih kılavuzu 2023 henüz yayınlanmadı. Kılavuzu kısa süre içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

        BESYO MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

        BESYO okumak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de BESYO bölümünden mezun olduktan sonra ne iş yapacaklarıdır. BESYO mezunlarının yapabileceği işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

        MEB'e bağlı bulunan okullarda antrenörlük veya yardımcı antrenörlük

        Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde antrenörlük ve memurluk

        Özel olarak çalışan spor kulüplerinde antrenörlük

        Çeşitli sektörlerin spor aktiviteleri ve organizasyonlarında yer alma

        BESYO ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde Yönetici, Öğretim görevlisi, Araştırma görevli olarak çalışma

        Masörlük

        Hakemlik

        Beden eğitimi öğretmenliği
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        Türk Telekom
        Haberler Haberler Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2023 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!
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