TÜRKŞEKER 1000 geçici işçi alımı başvuru ekranı! 2023 Türkiye Şeker Fabrikası personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikası personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler sorusu, 1000 geçici işçi alınacağının duyurulmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarına yapılacak alım ile ilgili "Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarında Ortaöğretim mezunu kampanya ve mevsimlik işlerde 1 yılda 6 ay çalıştırılmak üzere toplam 1000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır." denildi. İşte başvuru detayları...