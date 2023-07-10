Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday KPSS sınavına katılacak. Bu kapsamda adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans sınavı ne zaman? İşte detaylar...
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.
KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.