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    • 10.07.2023 13:23
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    • 10.07.2023 13:23
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    KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans sınavı ne zaman?

    KPSS giriş yerleri hakkında aramalar hız kazandı. 23 Temmuz'da başlayacak olan KPSS sınavları için nefesler tutuldu. Bu kapsamda katılım sağlayacak adaylar sınav giriş yerleri hakkında aramalara başladı. Peki, KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans sınavı ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2023?

    Devlet kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday KPSS sınavına katılacak. Bu kapsamda adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans sınavı ne zaman? İşte detaylar...

    KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

    Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

    KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

    2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

    KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.



        2023 KPSS NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

        Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.



        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
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