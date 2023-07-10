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    • Haberler
    • 10.07.2023 09:53
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    • 10.07.2023 09:53
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    2023-24 Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? MEB ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet MEBBİS ekranı

    Temmuz ayıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylar, başvurularını online olarak yapabilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak 2023? MEB ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı 2023?

    2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları başlıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak 2023? MEB ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor.

    Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

    Söz konusu başvurular henüz başlamadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



    E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

    1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

    2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.



        3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

        4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.



        5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

        6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.
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        Haberler Haberler 2023-24 Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? MEB ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet MEBBİS ekranı
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