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    • 09.07.2023 15:01
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    • 09.07.2023 15:03
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    seyahatsever.gsb.gov.tr GSB Seyahatsever programı başvuru ekranı! KYK ücretsiz konaklama şartları neler, kimler başvurabilir? Yaş sınırı ne, Öğrenci olmak şart mı?

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. Peki, GSB Seyahatsever programı başvurusu nasıl yapılır? KYK ücretsiz konaklama şartları neler, kimler başvurabilir? Yaş sınırı var mı? Öğrenci olmak şart mı? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    GSB Seyahatsever programı başvuru ekranı!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi'ne başvuru tarihleri belli oldu. Peki, ücretsiz konaklama şartları neler, kimler başvurabilir? Yaş sınırı var mı? Öğrenci olmak şart mı? İşte tüm merak edilenler...

    Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor. Proje, gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedefleniyor.

    AYRINTILAR PAYLAŞILDI

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahatsever projesiyle ilgili şu bilgileri verdi;

    "Gençler yurtlarımızdan 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında yararlanabilirler.

    Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.



    Öğrenci olma şartı aranmaz.

    Konaklama başvuruları 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.

    Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.

    Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

    Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.



        Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır.

        Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 16.00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00'de boşaltmalıdır.

        Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.



        Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.

        Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır."
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        Haberler Haberler seyahatsever.gsb.gov.tr GSB Seyahatsever programı başvuru ekranı! KYK ücretsiz konaklama şartları neler, kimler başvurabilir? Yaş sınırı ne, Öğrenci olmak şart mı?
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