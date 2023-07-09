seyahatsever.gsb.gov.tr GSB Seyahatsever programı başvuru ekranı! KYK ücretsiz konaklama şartları neler, kimler başvurabilir? Yaş sınırı ne, Öğrenci olmak şart mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi'ne başvuru tarihleri belli oldu. Peki, ücretsiz konaklama şartları neler, kimler başvurabilir? Yaş sınırı var mı? Öğrenci olmak şart mı? İşte tüm merak edilenler...
Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor. Proje, gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedefleniyor.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahatsever projesiyle ilgili şu bilgileri verdi;
"Gençler yurtlarımızdan 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında yararlanabilirler.
Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.
Öğrenci olma şartı aranmaz.
Konaklama başvuruları 444 0 472 (ALO GSB) aracılığı ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.
Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır.
Konaklayacaklardan ücret alınmaz.
Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilir.