14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023? 14-15-16 Temmuz tatil mi, birleştirilecek mi? 14 Temmuz'da hastaneler, devlet daireleri, bankalar açık mı, kapalı mı?

Terör örgütünün hain girişiminin ardından ortaya konan mücadele ve bağımsızlık iradesi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Peki, 14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023? 14-15-16 Temmuz tatil mi sayılacak? 14 Temmuz'da hastaneler, devlet daireleri, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Bu nedenle 14 Temmuz Cuma günü tatil sayılmıyor...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?
15 Temmuz 2023 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz sonrası TBMM'de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi " 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.
RESMİ TATİL GÜNLERİ KAPALI OLAN YERLER
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.