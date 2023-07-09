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    • Haberler
    • 09.07.2023 08:32
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    • 09.07.2023 08:32
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    14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023? 14-15-16 Temmuz tatil mi, birleştirilecek mi? 14 Temmuz'da hastaneler, devlet daireleri, bankalar açık mı, kapalı mı?

    Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde önemli bir yer tutan 15 Temmuz tarihinde tatil olup olmadığı merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023?

    Terör örgütünün hain girişiminin ardından ortaya konan mücadele ve bağımsızlık iradesi sonrası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Peki, 14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023? 14-15-16 Temmuz tatil mi sayılacak? 14 Temmuz'da hastaneler, devlet daireleri, bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Bu nedenle 14 Temmuz Cuma günü tatil sayılmıyor...

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

    15 Temmuz 2023 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz sonrası TBMM'de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi " 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.

    RESMİ TATİL GÜNLERİ KAPALI OLAN YERLER

    Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

        2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ BİLGİSİ

        2023 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi tatil günleri geride kaldı. İşte, diğer resmi tatil günleri ve tarihleri;

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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        Haberler Haberler 14 Temmuz Cuma tatil mi, yarım gün mü 2023? 14-15-16 Temmuz tatil mi, birleştirilecek mi? 14 Temmuz'da hastaneler, devlet daireleri, bankalar açık mı, kapalı mı?
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