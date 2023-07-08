2023 YKS TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.

1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran Cumartesi, 120 soru 165 dakika,

2.Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 18 Haziran Pazar, 160 soru 180 dakika,

3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran Pazar, 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.