Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Sınava katılan milyonlarca aday arama motorlarında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...
2023 YKS TAMAMLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.
1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran Cumartesi, 120 soru 165 dakika,
2.Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 18 Haziran Pazar, 160 soru 180 dakika,
3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran Pazar, 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.
YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
2023 YKS sınav soruları ve cevapları sınavın hemen ardından ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.
2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ!
2023 YKS sınav sonuç tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Buna göre, üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.