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    • Haberler
    • 08.07.2023 08:50
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    • 08.07.2023 08:50
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    Üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son dakika

    Üniversite sınavına katılan milyonlarca kişi "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hayalini kurduğu okulda eğitim görmek isteyenler ÖSYM’nin her yıl gerçekleştirdiği YKS sınavına katıldı ve ter döktü. Sonrasında ise gözler yeniden ÖSYM’ye çevrildi ve sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı, adayların erişimine açılacağı merak konusu oldu. ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Peki 2023 YKS, TYT, AYT sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte o tarih...

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

    Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Sınava katılan milyonlarca aday arama motorlarında "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte detaylar...

    2023 YKS TAMAMLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.

    1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran Cumartesi, 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 18 Haziran Pazar, 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran Pazar, 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.

    YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

    2023 YKS sınav soruları ve cevapları sınavın hemen ardından ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

    2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ!

    2023 YKS sınav sonuç tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Buna göre, üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        Önceki sınavlara bakıldığında YKS sonuçlarının erken açıklama ihtimali olduğundan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

        Ancak henüz YKS sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

        YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

        SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

        Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

        TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

        Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Sonuçlar 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Sonuç tarihine göre Temmuz ayında tercih işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor.

        YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

        Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.
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        Haberler Haberler Üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM son dakika
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