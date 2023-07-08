Threads kaç kişi indirdi? INSTAGRAM THREADS nasıl kayıt olunur, hesap açma nasıl yapılır? Threads ne demek, ne anlama geliyor?

Meta şirketi, geçtiğimiz günlerde Twitter'a gelen erişim kısıtlamasıyla Twitter'a yeni bir alternatif sundu. 7 saatte 10 mlyon kullanıcıya ulaşan Threads uygulaması için araştırmalar hızlandı. İşte Threads hesap açma ve kullanım detayları...
THREADS NEDİR?
Facebook'un sahibi Meta, Twitter'a rakip uygulaması Threads'i kullanıma açtı. Instagram'la bağlantılı olarak çalışan Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter'da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor. Metin tabanlı uygulamada tek seferde 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor. Threads'te, Twitter'da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.
THREADS KELİME ANLAMI NEDİR?
Threads, iş parçacığı demektir. İş parçacığı (İng. İngilizce: thread), bilgisayar biliminde, bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır.