KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT Spor'da yayınlanıyor. Başpehlivanlık kategorisinde mücadele edecek olan güreşçiye bu yıl 1 milyon lira ödül verilecek. Bu büyük ödül, güreşçilerin heyecan dolu mücadelesini daha da değerli hale getiriyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel ve tarihi bir organizasyon olmasının yanı sıra, yüksek ödüllerle de güreşçileri motive eden bir etkinlik olarak öne çıkıyor.