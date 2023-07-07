MECLİS NE ZAMAN KAPANACAK 2023? TBMM ne zaman tatile girecek? Meclis tatil tarihi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK 2023?

Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmesi bekleniyordu. Ancak çalışmalarına devem edeceği yönünde karar alındı ve karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

Yeni tarih ise henüz açıklanmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.