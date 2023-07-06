Threads kaç kişi indirdi? INSTAGRAM THREADS nasıl kayıt olunur, hesap açma nasıl yapılır? Threads ne demek, ne anlama geliyor?

INSTAGRAM THREADS KAYIT OLMA NASIL YAPILIR?

1. ADIM: Threads uygulamasını yükledikten sonra açın ve Instagram hesabınızla oturum açmak için Instagram ile Giriş Yap düğmesine dokunun.

2. ADIM: 'Instagram'dan İçe Aktar' düğmesini tıklayarak profilinizi Instagram'dan da içe aktarabilirsiniz. Ancak profilinizi Instagram Threads'te sıfırdan da oluşturabilirsiniz. Her simgeye dokunarak biyografi, bağlantı ve profil resmini manuel olarak girin. Bittiğinde, İleri'ye dokunun.

3. ADIM: Herkese açık bir profil mi yoksa özel bir profil mi istediğinizi seçin.