Bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek isteyenler ücretleri öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere son olarak ücretler 2023 Ocak ayında açıklanan memur maaş katsayısıyla birlikte artış göstermişti. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur maaş zammı sonrası bedelli askerlik ücreti kaç TL? İşte detaylar!
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira oldu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.
Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.