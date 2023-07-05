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    • Haberler
    • 05.07.2023 09:23
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    • 05.07.2023 09:23
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    ASPERGER SENDROMU NEDİR? Asperger sendromu belirtileri neler? Asperger sendromu testi, tanısı ve tedavisi....

    Asperger sendromu nedir sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu rahatsızlığa sahip kişiler özellikle esprileri, imaları, mecazları anlamakta zorlanırlar.Genellikle motor sakarlıklar ve sıra dışı diil kullanımı durumlarına rastlanır. Peki, Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri neler? İşte Asperger sendromu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Asperger sendromu belirtileri neler?

    Asperger Sendromu (AS) sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve stereotipik davranışlarla karakterize olan, otizmden farklı olarak dil ve bilişsel gelişimde gecikme görülmeyen bir bozukluktur. İşte Asperger sendromu belirtileri ve tedavisi...

    ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

    Sosyal farkındalık eksikliği

    Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği

    Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk

    Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)

    Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak

    Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması

    Vücut dilini anlayamama

    Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi

    Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet

    Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık

    El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar

    Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler

    Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi

    İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek

    Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)

    Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama

        ASPERGEN SENDROMU NEDİR, NEDEN OLUR?

        Çocuk doktoru Hans Asperger'den ismini alan, otizm spektrum bozukluğunun (OSB) bir çeşidi olarak bilinen sendrom, sosyalleşebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerini sınırlayan bir bozukluktur. Bu sendroma sahip olan kişiler dar ilgi alanlarına sahip olup, katı rutinler ve sıklıkla tekrarlayan davranışlar sergilerler.

        Diğer otizm spektrum bozukluklarında olduğu gibi Asperger sendromunun da nedenleri henüz tam olarak tespit edilebilmiş değil. Ancak çeşitli biyolojik, çevresel ve genetik faktörlerin yatkınlık oluşturduğu biliniyor.

        ASPERGEN SENDROMU TANISI

        Genellikle 4-11 yaş aralığında görülen aspergen sendromunun tanısını koyabilmek zordur. Belirtiler de kişden kişiye farklılık gösterir. Genellikle tanı, çocuğun hikayesinin dinlenmesi ve hareket, iletişim becerilerinin takip edilmesi ile konulabiliyor.

        ASPERGEN SENDROMU TEDAVİSİ

        Aspergen sendromunun kesin tedavi yöntemi bulunmuyor. Öte yandan uygulanan bazı tedavi yöntemleri, çocuğun hayatını kolaylaştırmaya ve iyileştimeye neden oluyor. Bu tedavi yönetmeleri arasında; sosyal beceri eğitimleri, konuşma ve dil terapileri, bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisi bulunuyor.
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        Haberler Haberler ASPERGER SENDROMU NEDİR? Asperger sendromu belirtileri neler? Asperger sendromu testi, tanısı ve tedavisi....
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