Yarın bankalar, hastaneler, PTT, kargolar açık mı, kapalı mı? 3 Temmuz Pazartesi devlet daireleri açık mı? 9 günlük bayram tatili bitti mi?

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son günü hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 3 Temmuz'da bankalar, hastaneler, PTT açık mı, kapalı mı? Pazartesi devlet daireleri açık mı? Bayram tatili bitti mi? İşte merak edilenler...
BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.
2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. 4,5 gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Ancak idari izin kapsamında bayram tatili ise 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona erecek.
3 Temmuz Pazartesi devlet daireleri açık mı?
3 Temmuz'da resmi kurumlar ve diğer yerler açık olacak.