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    • Haberler
    • 02.07.2023 10:52
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    • 02.07.2023 10:52
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    Temmuz ayı Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023? Dolunay hangi burçta gerçekleşecek? Etkileri ne olacak? Aşk, para...

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gök olayları yakından takip ediliyor. Şimdi sırada Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. Peki, Temmuz ayı Dolunay ne zaman, hangi gün 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023?

    Dolunaylar tamamlanma enerjisi içerirler. Peki, Temmuz ayı Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023? Dolunay hangi burçta gerçekleşecek? Etkileri ne olacak? İşte merak edilenler...

    DOLUNAY NE ZAMAN?

    3 Temmuz 2023 saat 14.38 sularında gerçekleşecek.

    ETKİLERİ NE OLACAK?

    Bu dolunayda hayatlarımızın tıkandığı noktada, yeni iş teklifleri alabiliriz. Bu teklifler hayatlarımızı değiştirebilir. Dikkat etmemiz gereken nokta hem aşk hem iş toksik bir hal alabilir çünkü Lilith de Aslan'da ve Mars Venüs kavuşumda. Hırs, tutku, takıntı hepsi bu dolunayda...

    Astroloji olasılıklar, öngörülerdik peki bizi bu ay ne gibi olaylar skandallar bekliyor?

    3 Temmuz günü saat 14.38 'de gerçekleşen bu dolunayın etkisi 13 temmuz'a kadar en devam edecek. Bu dolunayda;



        Temel gündemlerimiz iş, kariyer, ikili ilişkiler, parasal gündemler ve gelecek olacak.

        Satürn destekli olduğu için sorumluluklarımız da artacak. Yakın ve uzak yolculuklar gündemimizde. Yazarlar iletişim sektöründe olanlar için müthiş başarılar yakalayabilecekleri bir dönem.
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